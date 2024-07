Olimpia tocca a Bolmaro e Ousmane Diop Prosegue la rivoluzione voluta da Messina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo una raffica di annunci ha preso un po’ di ossigeno il mercato dell’Milano, ma proprio nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata un’altra novità ufficiale in casa biancorossa: con un contratto biennale vestirà la maglia dell’Emporio Armani il senegalese. Il pivot, 24enne, completerà il pacchetto dei giocatori di formazione italiana a disposizione di Ettore, ed è pronto a fare il suo esordio ad altissimo livello: "Giocare all’Milano rappresenta per me una grande opportunità per misurarmi ai livelli più alti in un club prestigioso e ambizioso. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare insieme ai miei nuovi compagni e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi". Arriva dalla Dinamo Sassari dove nell’ultima stagione ha segnato 11.