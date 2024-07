Malfitano | Napoli avrei lasciato andare Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Mimmoè intervenuto aMagazine Live. Di seguito le sue dichiarazioni: “Conte? Mi piace la grande determinazione e la fame che ha, nonostante abbia vinto tanto. E’ un uomo che non si accontenta mai. “Amma fatica” è il punto di partenza per il rilancio del, una stagione come quella vissuta, credo sia inimmaginabile per il futuro. Ilha delle qualità che affidate a Conte che sa valorizzarle. Conte è un valore aggiunto, ho apprezzato che De Laurentiis abbia ceduto tutto quello che riguarda la parte tecnica. E’ stata una mossa intelligente. Attacco? Io sono un ammiratore di Lukaku, l’già preso in passato. Se vuoi calciatori importanti, devi pagarli e non è un caso anche che Kvara pretendi un trattamento economico importante.