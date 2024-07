La ’ndrangheta si espande Nel mirino i fondi del Pnrr e le opere delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sempre più a nord. I picciotti della ‘ndrangheta lecchese starebbero allungando le loro mani sporche verso la Valtellina. A mettere in guardia sono i ricercatori del Cross, l‘Osservatorio sulla Criminalità organizzata dell‘Università degli Studi di Milano nella loro ultima relazione. Lo dimostra l‘aumento dei cosiddetti reati spia: le estorsioni passate da 28 a 33, 18 e mezzo ogni centomila abitanti, danneggiamenti, incendi passati da 13 a 17, che rendono la provincia di Sondrio la seconda in Lombardia per tasso di attentati incendiari. Lo indica pure unaultime interdittive antimafia, contro il titolare di una società di Introbio, in Valsassina. Lo sospettano soprattutto gli investigatori e gli inquirenti. Sono inoltre raddoppiate le operazioni economiche sospette e ci sono 42 beni beni confiscati.