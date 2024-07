I borghi simbolo del sisma Da Arquata a Castelluccio | Ecco come li ricostruiremo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024)del Tronto (Ascoli), 4 luglio 2024 – La formula è inglese, ma l’applicazione tutta italiana. Si scrive Build back better, significa ricostruire nello stesso luogo, ma meglio di prima. Così rinascerà il borgo didel Tronto cancellato dal terremoto, epicentro edelche il 24 agosto 2016 devastò l’Italia centrale. Commissario Guido Castelli, c’è il via libera della conferenza dei servizi al progetto esecutivo per la ricostruzione del centro storico didel Tronto, lei la definisce “una delle più complesse e innovative della storia delle ricostruzioni in Italia”. Perché? “Abbiamo presentato questo progetto avveniristico realizzato dall’Usr Marche con l’Eucentre di Pavia (studio all’avanguardia sotto la guida di Gian Michele Calvi, ndr) alla World Conference on earthquake engineering, che dopo cinquantuno anni è tornata in Italia, a Milano.