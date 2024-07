Fano Guida | Che accanimento contro di me

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non si fa attendere la risposta del presidente dell’Alma JuventusSalvatoredopo che nella mattinata dell’altro ieri il sindaco Serfilippi aveva dato "gli otto giorni" per sgomberare lo stadio "Mancini" a meno che la società non dimostri di poter far fronte agli impegni economici, tra i quali il pagamento degli stipendi e un deposito cauzionale di 50mila euro. "Non mi sono mai sottratto al confronto con chicchessia, – ha precisato il presidente– tifosi o amministratori comunali. Tuttavia sono tenuto a rispondere a quanto dichiarato dall’assessore Santarelli. Da quando sono subentrato alladel, ovvero quattro mesi fa, ho fatto fronte a problematiche amministrative e sportive rilevanti. Ho dato inizio ad un’opera di razionalizzazione delle risorse sia finanziare che umane.