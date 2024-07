Commissione Covid il boicotaggio della sinistra per salvare Speranza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Laboicotta lad'inchiesta sulla pandemia, ma la destra insorge: «Sulla verità non si nasconde». È questo, d'altronde, lo slogan dello striscione esposto dai parlamentari di Fratelli d'Italia, in occasione di un flashmob, tenutosi nel pomeriggio di ieri a Piazza Montecitorio. Scopoprotesta, animata dal partitoMeloni, è sollecitare le opposizioni a indicare i membri dell'organismo che avrà il compito di indagare su quanto accaduto durante i giorni più difficilipandemia. «Senza queste segnalazioni non si potrà andare avanti con l'iter partito nel mese di febbraio - sottolinea il capogruppo di FdI in Senato Lucio Malan. Da marzo esiste una legge, che ne chiede l'istituzione». Nonostante ciò, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e, prendono tempo.