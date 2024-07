Appalti truccati ai domiciliari il generale dei carabinieri Liporace Indagato anche Quinzi dirigente del ministero dei Trasporti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un unico comune denominatore: gli. E diversi rivoli che portano daifino ale al Vaticano. Un’inchiesta della procura di Milano ha portato all’arresto del comandante deiOreste, ma riguardaun presunto traffico di influenze illecite per “all’interno del Vaticano”. E tra gli indagati, scrive l’Ansa, c’è pure Lorenzo, capo del dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione deldelle Infrastrutture e dei, guidato da Matteo Salvini. In seguito all’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano e del pm milanese Paolo Storari è stata eseguita un’ordinanza di arrestia carico di Oreste, comandante deidel secondo reggimento allievi, marescialli, brigadieri di Velletri (Roma) per corruzione, turbativa e false fatture su un appalto da quasi 700mila euro per servizi di pulizia della caserma affidato, fino al 2021, all’impresa Fabbro.