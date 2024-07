Vigevano prestavano soldi con interessi del 150% | a chi non pagava minacce botte e proprietà incendiate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Avevano prestato del denaro a un imprenditore diche versava in difficoltà economiche, ma di lì a poco gli avevano intimato di restituirlo con un interesse che, in poco tempo, aveva superato il. I carabinieri di, con il supporto del Comando provinciale di Pavia e in un’operazione che ha coinvolto 64 militari, hanno arrestato per usura ed estorsione quattro italiani residenti ae nel suo hinterland: due sono finiti in carcere, gli altri agli arresti domiciliari. La banda, per spingere l’imprenditore a pagare, lo aveva minacciato, percosso e aveva appiccato fuoco a sue. L’uomo alla fine aveva ceduto vendendo ai suoi aguzzini un capannone e una abitazione a prezzi nettamente inferiori al loro valore di mercato.