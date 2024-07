Vannacci il tribunale militare archivia le accuse di istigazione a disobbedire alle leggi o a commettere reati

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Va in archivio del tutto o quasi alil procedimento a carico del generale, oggi europarlamentare della Lega Roberto, in relazionedue denunce presentate in merito al libro “Il mondo al contrario”. Le contestazioni riguardavano una ipotesi dio a. Il gip deldi Roma hato due denunce a carico del generale Roberto, oggi europarlamentare della Lega Il giudice per le indagini preliminari deldi Roma ha indicato al pubblico ministero il termine di 4 mesi per verificare i presupposti di una eventuale diffamazione. Esclusi idiall’odio razziale ao aL’avvocato Giorgio Carta, difensore di, ha detto: “Prendiamo atto con soddisfazione della decisione del giudice e attendiamo l’esito delle ulteriori indagini disposte, nella convinzione che la parte del libro indicata non abbia contenuto diffamatorio, nemmeno per ilindividuato dall’ordinanza, che difatti non risulta aver mai sporto denuncia”.