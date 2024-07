Sant’Agnello al via ‘Multisport 2014’ | 12 discipline per tutti all’oasi in città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 4 luglio alle ore 19:00 presso l’Oasi inprenderà il via “Multisport 2024”, il programma di eventi sportivi promosso dal Comune di Piano di Sorrento e curato dall’associazione Amici dello Sport in collaborazione con le realtà associative aderenti all’iniziativa. Durante la cerimonia inaugurale verrà presentato ufficialmente anche il calendario dettagliato delle attività previste fino al 4 agosto, organizzate per fascia d’età e finalizzate a coinvolgere, appassionare e far scendere in campo la cittadinanza, dai piccoli ai grandi, secondo le proprie inclinazioni, passioni e curiosità, offrendo anche momenti di aggregazione, intrattenimento e confronto. Negli spazi dell’Oasi intutte le sere dalle 19 alle 22:00 ci sarà la possibilità di passeggiare nel verde e di prendere parte alla proposta multidisciplinare.