Muore al lavoro in Atacscatta sciopero

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 17.20 I sindacati Usb e Orsa Tpl hanno indetto unodei trasporti pubblici locali a Roma dalle 8,30 alle 16,30 di domani 4 luglio in seguito al tragico incidente in cui ha perso la vita un dipendente dell'Atac cadendo all'interno del deposito Atac di Tor Vergata. Nel comunicato dell'Usb si legge: "A prescidere dalle dinamiche dell'incidente non è accettabile che non si torni a casa dopo una giornata di. E sono putroppo ancora tante le situazioni di insicurezza che continuiamo a denunciare quotidianamente".