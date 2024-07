Mosca | distrutti 12 droni aerei e marini

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 9.31 I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 5ucraini sulla regione russa di Belgorod e uno su quella di, riferisce la Difesa russa. Altri quattroucraini abbattuti sulla regione russa di Bryansk.Dueinoltre nel Mar Nero, mentre si dirigevano verso la città portuale di Novorossiysk, Krasnodar. In territorio ucraino le forze russe hanno potenziato l'offensiva nella regione del Donetsk, in Donbass, riferisscono media ucraini. L'esercito di Kiev avrebbe respinto 51 attacchi in 24 ore.