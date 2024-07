LIVE Sonego-Bautista Agut 3-6 4-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-RUUD DALLE 12.00 LADI SINNER-BERRETTINI (3° MATCH DALLE 14.30) LADI PAOLINI-MINNEN (3° MATCH DALLE 12.00) 4-1 Gioco: grande protezione della rete del piemontese che trova la veronica di rovescio. 40-30 Termina a metà rete il back difensivo delche in precedenza aveva giocato un grande dritto per evitare di non perdere campo. 40-15 Pregevole smorzata giocata da. La palla bacia il nastro e muore nella metà campo avversaria. 30-15 Ace, il sesto del match per l’italiano, 15-15scivola poco prima di colpire perdendo gli appoggi e spedendo fuori il dritto. 15-0 Ace, il quinto della partita. Liscio diche manca l’impatto con la palla dopo un rimbalzo imperfetto.