Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 In rete la palla corta di. 40-15 Seconda solidissima distecca la risposta di rovescio. 30-15 Servizio al centro e diritto a sventaglio vincente del romano. 15-15 Servizio e diritto, in rete il passante di diritto dell’altoatesino. 0-15 Senon mette la prima, si fa dura.comanda e chiude con un imprendibile diritto incrociato. Sin quiha messo in campo il 79% di prime di servizio (11/14).è al 90% (9/10).llo altissimo in questo avvio. Questa partita meritava di essere come minimo un quarto di finale. 3-2 Palla corta di. In rete il recupero di. 40-0 Ancora unavincente. 30-0 Servizio e diritto di, lungo il diritto in corsa di