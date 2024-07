Il calcio a Gaza è sepolto sotto le macerie | giocatori e allenatori uccisi gli stadi ora sono prigioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prima del 7 ottobre 2023 Ahmed Kollab era un calciatore. Un privilegiato tra i Palestinesi. E’ nato nella Striscia die lì è cresciuto per 22 anni, in un lembo di terra in la guerra non dorme mai. Dopo gli attacchi del 7 ottobre di Hamas, e la terribile risposta israeliana, ildiè rimastole. Come tutto il resto. Kollab è era un nazionale palestinese (16 presenze), giocava nell’Ittihad Khan Younes. Racconta a So Foot il suo nuovo presente. “Prima di tutto questo vivevamo abbastanza bene della nostra passione, anche se non era paragonabile a quella dei calciatori del resto del mondo. L’assedio die l’occupazione israeliana hanno sempre posto ostacoli, soprattutto amministrativi, sul nostro cammino di calciatori.