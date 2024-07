Hard Rock Cafe festeggia l’Independence Day

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tutto pronto per celebrareDay all’di Roma, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità americana in Italia e dai tanti turisti in visita nella Capitale. Atmosfera a stelle e strisce nella giornata del 4 luglio con intrattenimento e decorazioni dedicate. Il menu è arricchito dalla presenza di dolcetti che richiamano il tema della festa e grande spazio è lasciato come sempre alla musica. Dalle 21.30 alle 23.30 sul palco del tempiodi via Veneto la Bruce Springsteen Tribute Band con un vasto repertorio di alcuni dei più celebri pezzi di “The Boss” e classici americani come “Born to run”, “Dancing in the dark”, “Badlands” sino a “Blue suede shoes” e “Twist and shout” ma sempre nelle versioni realizzate dal menestrello americano.