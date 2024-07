Dramma nel Salento cade e sbatte la testa davanti al santuario Muore una 70enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo quelli delle ore e dei giorni scorsi, dovuti prevalentemente ad incidenti stradali, ancora unnel. Una donna di 70 anni, infatti, nel giorno della festa della Madonna del Canneto, che si è festeggiata ieri, martedì 2 luglio, è scivolata ed è caduta rovinosamente mentre stava per entrare in chiesa. Per questo motivo, purtroppo, la donna ha persoticamente la vita. Si chiamava Anna Rita de Rosa era una maestra di Gallipoli ed era anche sorella di Don Gigi de Rosa, rettore deldel Canneto. La tragedia si è consumata intorno alle 11 del mattino quando, come detto, la donna si stava accingendo ad entrare in chiesa.nel, ecco una prima ricostruzione di quanto accaduto Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, però, ha scelto di farlo percorrendo lo scivolo dei disabili invece dei gradini.