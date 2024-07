Chiara Ferragni paparazzata con il medico Andrea Bisciotti si gode Forte dei Marmi ma a Milano il suo negozio rischia la chiusura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il flirt con Tony Effe – che i beninformati confermano – è stato archiviato. Sul matrimonio con Fedez, dubbio non ce ne sono: al momento la via per il divorzio sembra segnata. Ma il cuore di, a giudicare dalle foto scattate dal settimanale Diva e Donna, batte per. Proprio lui, il 31enneconosciuto adei. L’ortopedico toscano è stato immortalato accanto all’imprenditrice digitale, insieme ad alcuni amici. Lui lavora all’Humanitas die dunque per i due, volendo, sarebbe possibile incontrarsi non solo nelle lunghe spiagge del litorale toscano ma anche nel capoluogo meneghino. E a proposito di, se perle cose sembrano andare bene da un punto di vista sentimentali, meno si può dire per quel che riguarda ildi via Capelli, zona Corso Como che, secondo Chi, starebbe per chiudere.