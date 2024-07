Caso Malies l’opposizione insorge | Procedimento segretato Viene meno il principio di trasparenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Si è concluso con una relazione a firma del Segretario Generale del Comune di Benevento ildi controllo di regolarità della gara d’appalto dei lavori di ristrutturazione della galleria ex. – così in una nota i consiglieri di opposizione al Comune di Benevento Non possiamo entrare nel merito della relazione in quanto è stata ritenuta soggetta a segretazione ai sensi dell’art.43 del Testo Unico Enti Locali. Al di là della discutibile fondatezza giuridica della segretazione, ci chiediamo: non dovrebbe essere il Comune una casa di vetro? Ildinon dovrebbe consigliare la massima diffusione di informazioni a beneficio dei cittadini? E soprattutto: se è stata constatata la regolarità della gara, perché non si vogliono rendere note le motivazioni di tale giudizio ? Quali sono i risvolti della procedura che non possono essere conosciuti dalla pubblica opinione? Sono interrogativi che meriterebbero una risposta: ma non dai funzionari comunali, bensì dal Sindaco! In ogni, per quanto ci riguarda, i risultati del controllo hanno dissolto solo in minima parte i nostri dubbi: dei quattro profili di criticità sollevati sullo svolgimento della procedura, ne è stato preso in esame solo uno, peraltro con esito in apparente contrasto con quanto emerge dagli stessi verbali di gara”.