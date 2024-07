Caramelle e patatine in cambio di sesso | arrestato un dipendente di un istituto di cura per bambini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo il professore accusato da 10 alunne minorenni di averle molestate in una scuola di Roma e dopo l’insegnante di religione in una scuola bresciana denunciato per il posdi materiale pedopornografico, arriva un’altra torbida storia di abusi e molestie sessuali nei confronti di minori. Nei guai questa volta ci è finito un uomo di 59 anni, che lavora da oltre 30 anni in undipernella periferia di Catania, accusato di aver avuto approcci sessuali con tre minori. La Squadra Mobile di Catania, su ordine del gip del Tribunale di Catania, hail 59enne poiché gravemente indiziato di aver compiuto reati di atti sessuali, anche nella forma tentata, nei confronti dei tre minori che erano stati affidati a lui per ragioni di vigilanza e di custodia indi soldi, cibo e piccoli regali.