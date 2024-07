Bambini picchiati e chiusi al buio nello stanzino dell’asilo | condannate due maestre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024)presi a schiaffi, strattonati e in alcuni casi rinanche al, per punizione, in uno. Sui piccoli sarebbero state compiute anche violenze psicologiche con urla e violenti rimproveri. Per questo duedi una scuola dell’infanzia che si trova in zona Eur, a Roma, sono staterispettivamente a un anno e quattro mesi e un anno e otto mesi di reclusione.Leggi anche: Cane azzanna una bambina sul viso: sfigurata dal morso Le frasi choc dei“Maestra cattiva, mi dà le botte”, aveva raccontato ad esempio Giovanni, nome di fantasia di uno deivittime delle violenze dellePapero Giallo, in via del Fiume giallo all’Eur. “Bua mani mie” e altre frasi del genere venivano pronunciate anche da altriuna volta tornati a casa dai genitori.