Al Bano in concerto a Napoli | dopo 10 anni torna in città con i suoi successi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sono trascorsi 10dall’ultimodi Al. Il cantante pugliese ha deciso di rire nel capoluogo campano dove si esibirà sulle note deiprincipali. Scopriamo insieme quando e come acquistare i biglietti. Alin: grande spettacolo al Teatro Palapartenope AlCarrisi10con un grandeche si terrà al Teatro Palapartenope. La data fissata è il 14 novembre 2024 con un evento che vuole celebrare l’artista e ibrani. Basti pensare che, nella sua carriera, il cantante pugliese ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo, conquistato 26 dischi d’oro e 8 di platino. Super ospite del Festival di Sanremo 2023 insieme a GiMorandi e Massimo Ranieri, è stato il protagonista della grande festa popolare dal titolo “4 volte 20” all’Arena di Verona, andata in onda in prima serata su Canale 5.