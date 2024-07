Wimbledon è già derby Berrettini – Sinner

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024) I due si sfideranno al secondo turnoè appena iniziato e c’è già un. Al secondo turno della seconda prova Slam, il numero uno al mondo Jannik, sfiderà l’ex finalista 2021 Matteo. Un peccato che la sfida avvenga così presto ma p un po’ “colpa”, come ha detto il romano, della sua classifica, precipitata per i troppi infortuni degli ultimi anni. A Skyha spiegato: “Dovesse vincere Jannik sarà una partita bellissima per il tennis italiano, sta facendo cose che non ha mai fatto nessuno in Italia. Entrerò in campo a testa alta per fargli del male tennistico, spero che la gente si possa divertire.La colpa dell’incontrarci così presto è mia e degli infortuni che mi hanno fatto scendere in classifica, lui meglio di così non puo fare! Il tennis è così, il sorteggio è casuale e bisogna accettarlo, sapevo sarebbe potuto succedere.