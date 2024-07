Wimbledon 2024 oggi in tv | orari calendario 2 luglio streaming italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024), seconda giornata di incontri dell’edizionedel torneo di. Sui prati di Church Road un day-2 particolarmente intenso, con tanti match previsti, tra cui alcuni eredità del primo giorno e non terminati a causa dell’oscurità. Saranno ben sei glia scendere ine si spera che i riscontri siano positivi come quelli di ieri. Mattia Bellucci proseguirà la sfida contro lo statunitense Ben Shelton. Il lombardo è avanti due set a uno e aspira a far calare il sipario, dando seguito alla splendida prestazione di ieri. Ci sarà poi l’esordio nel tabellone principale diper Luca Nardi, opposto all’argentino Tomas Etcheverry. Fari puntati su Lorenzo Musetti, finalista al Queen’s, che sfiderà il francese Costant Lestienne.