Trump chiede che la condanna per risarcimento danni venga annullata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Secondo quanto riportato dai media statunitensi, gli avvocati di Donaldhanno chiesto che ladell’ex presidente nel caso penale riguardante ilper furto di denaroe che la sua sentenza di questo meserinviata. Una lettera inviata dagli avvocati dial giudice di New York che presiede il processo citerebbe la sentenza della Corte Suprema di lunedì, che ha concesso all’ex presidente l’immunità giudiziaria per le azioni ufficiali intraprese durante il suo mandato. Ha firmato l’archiviazione durante il suo mandato alla Casa Bianca nel 2017, cosa che, secondo i suoi avvocati, dovrebbe essere presa in considerazione. L’anno scorso gli avvocati sostenevano in modo analogo che le accuse nel caso riguardavano atti ufficiali rientranti nei suoi doveri presidenziali.