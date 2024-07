Tour de France 2024 | È stato un successo Per Cesenatico una vetrina da tre miliardi di persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Le tappe deldein Italia hanno portato i riflettori di tutto il mondo in riviera, dove in particolaree Rimini hanno vissuto due giornate speciali e forse irripetibili. L’aspetto sportivo è importante, come testimoniano le migliaia di appassionati e tifosi lungo il percorso, nel ricordo di Marco Pantani; tuttavia per la riviera romagnola conta molto il valore mediatico e promozionale, visto che ilè seguito da 190 nazioni, con 3di spettatori davanti alle tv di tutto il mondo. Il sindaco diè entusiasta: "Ildeè un sogno che è diventato realtà e per questo ringrazio tutto il personale del Comune, i volontari, le forze dell’ordine, i cittadini, anche quelli che ci hanno criticato per le modifiche alla viabilità, ed i turisti.