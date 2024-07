Retata in Congo | tra gli arrestati anche un bandito coinvolto nell’omicidio di Attanasio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) L’inatteso annuncio è giunto ieri direttamente dal sindaco di Goma, capoluogo del Nord Kivu: durante unaè stato arrestato un uomo indicato dalle autorità comedell’ambasciatore Luca, del carabiniere scelto Vittorio Jacovacci e dell’autista del Pam Mustapha Milambo Baguma. L’identità dell’uomo non è stata ancora resa nota. Secondo indiscrezioni, non si tratterebbe di “Aspirant”, l’unico membro della banda già condannato in contumacia a Kinshasa, insieme ad altri cinque che stanno scontando una condanna all’ergastolo dallo scorso anno. Masu questo, si attendono conferme. Contattato dal fattoquotidiano.it, il sindaco si riserva di fornire ulteriori informazioni. Ilfatto.it aveva a suo tempo raccontato come Amos Mutaka Kiduhaye, detto “Aspirant” e da più fonti indicato come capo del gruppo, fosse stato segnalato in un campo profughi in Uganda, dove nessuno lo ha mai cercato.