Palio di Siena 2024 rinviato per pioggia | ecco quando si correrà la nuova data

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Laha causato il rinvio deldi. Proprio nel momento in cui i fantini e i cavalli delle dieci contrate in gara avevano preso posizione ai cancelli di partenza, il sopraggiungere delle precipitazioni ha bruscamente interrotto lo storico evento ippico. Bandiera verde e condizioni del terreno impraticabili per far sì che la corsa potesse svolgersi in sicurezza. Ilnon andrà in scena, dunque, durante la serata di martedì 2 luglio: corsa ufficiosamente rinviata a mercoledì 3 luglio.dipersi, laSportFace. .