Mala | il lato oscuro di Roma Capitale

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilpiùdella, laCriminale. Sotto il manto della Grande Bellezza, un sottosuolo perso e dannato dove scorre un fiume di violenza. Sequestri, pestaggi, torture e omicidi, guerre tra bande. InCriminale, Francesca Fagnani svela i segreti, le macchinazioni, il modus operandi delle figure di spicco della criminalità organizzatana. Ci sono nomi, date, episodi. La giornalista ripercorre, sulla base delle carte giudiziarie, gli ultimi anni dei clan egemoni nellaitaliana. Punto di partenza del racconto è l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, conosciuto ai più come capo degli ultras della Lazio. E’ il 7 agosto 2019. Una vera e propria esecuzione. Un gesto eclatante, alla luce del sole e in un parco pubblico.