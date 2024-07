LIVE Darderi-Choinski 7-5 4-6 2-6 7-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | match sospeso nuovamente per pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-HIJIKATA (3°DALLE 12.00) 16.22 Nel frattempo è cominciato a diluviare, partita che si ferma proprio prima dell’inizio dell’ultimo set. 7-5 SET! Uno scambio assurdo vinto dall’azzurro! Una serie di back infinita, bravo il numero 174 del mondo ad aspettare il momento giusto per andare a segno con il passante di dritto! 30-40 Doppio falloset point per! 30-30 Gratuito dicon il dritto,è a due punti dal set. 30-15 A segno con la volee di dritto il nativo di Coblenza. 15-15 Vola via il dritto di. 15-0 Rovescio lungolinea incisivo del britannico, che poi chiude il punto con il dritto dall’altra parte. 6-5 GAME! Altro punto rapido con il servizio per il numero quattro d’Italia che si assicura di giocare il tie-break.