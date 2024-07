La condanna a metà di Meloni dopo l’inchiesta di Fanpage | Fuori razzisti e antisemiti ma abbiamo fatto i conti con il Ventennio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 luglio 2024) Icon ildice di averli già fatti, Giorgia. Così prova a mettere a tacere le polemichedisul movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale. Lo fa con una lettera indirizzata ai dirigenti del partito, nella quale afferma che “non c’è spazio per posizioni razziste o antisemite, come non c’è spazio per i nostalgici dei totalitarismi del ‘900, o per qualsiasi manifestazione di stupido folklore”. Si dice “arrabbiata e rattristata” la presidente del Consiglio spiegando che i partiti di destra da cui gli esponenti di Fdi provengono hanno “con il passato e con ilfascista già diversi decenni fa”.nua sostenendo di non avere “tempo da perdere” con “chi vuole farci tornare indietro” o “con chi ci trasforma in una macchietta”.