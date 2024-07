Fedez a Taranto la beneficenza fa sempre bene ma qualcosa non torna

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 2 luglio 2024) Recentemente, la città diè stata il palcoscenico di un evento che ha destato notevole attenzione mediatica e suscitato diverse polemiche: al centro di questa vicenda c’èche ha deciso di fare tappa nella città pugliese per annunciare una significativa donazione al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale locale. L’occasione ha segnato anche la fine delle ostilità trae il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, dopo anni di controversie. Tuttavia, questa iniziativa non è stata priva di critiche e dubbi, sollevati soprattutto da Michele Riondino, attore e regista tarantino impegnato da anni nelle battaglie per la tutela della salute e dei diritti dei lavoratori locali.o pubblicità? Il 21 giugno è stato un giorno particolare per la città di, quandoha incontrato Carlo Rienzi per siglare una pace storica e annunciare una donazione al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale locale.