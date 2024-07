Calciomercato Milan Hernan Crespo | Zirkzee ha talento ma per Fonseca è meglio…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 2 luglio 2024), l’ex attaccante rossoneroha detto la sua sul confronto-Lukaku: ecco chi è meglio per Fonseca Joshuao Romelu Lukaku, chi è l’attaccante perfetto per lo stile di gioco di Paulo Fonseca? L’ex centravanti delnon ha dubbi e vota per il belga. La dirigenza del club di via Aldo Rossi è, infatti, in cerca del sostituto di Olivier Giroud e, al momento, i due giocatori in cima alla lista del direttore tecnico Geoffrey Moncada sono l’ex Inter e Roma e la punta olandese del Bologna. Per, però, la trattativa si è complicata e non poco, viste le alte richieste dell’agente, che non scende al di sotto dei 15 milioni di euro di commissioni. Dall’altra parte, invece, Lukaku vorrebbe il ritorno in Italia ma, il Chelsea non vuole aprire ad un prestito e chiede circa 40 milioni di euro.