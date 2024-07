Appalto rifiuti | presidente TAR Campania sospende affidamento del Comune di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 luglio 2024). Ildel TarAlessandro Tomassetti ha sospeso l’efficacia della determina del dirigente del settore ambiente deldiLuigi Vitelli, emessa il 28 giugno scorso, che disponeva il passaggio di consegne nel settore della raccoltatra il gestore uscente Isvec e la società Si.Eco, che si è aggiudicata il nuovocomunale di igiene ambientale della durata di un anno. Un’aggiudicazione che la Isvec aveva già impugnato nelle settimane scorse al Tar, che però invece dire in via cautelare l’, aveva fissato un’udienza nel merito per il prossimo 24 ottobre, dunque entro un termine piuttosto breve, assorbendo la fase cautelare sul presupposto che le esigenze di Isvec si basassero su motivi fondati e non venissero lese nelle more dell’udienza di merito.