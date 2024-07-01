Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 19:15 (Di lunedì 1 luglio 2024) Viabilità 1° LUGLIO 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E DIRAMAZIONE Roma NORD A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA CASSIA CODE PER UN INCIDENTE IN LOCALITÀ LE RUGHE, IN DIREZIONE VITERBO SULLA STATALE PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLazioNE È REGOLARE TRA VIA NARO E POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD SULL’APPIA UN INCIDENTE CAUSA CODE IN LOCALITÀ PONTALTO, VERSO TERRACINA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 Roma-VITERBO RESTA SOSPESA LA CIRCOLazioNE TRA Roma MONTE MARIO E LA STORTA, È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI E POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 18:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E DIRAMAZIONE ROMA NORD A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA CASSIA CODE PER UN INCIDENTE IN LOCALITÀ LE RUGHE, IN DIREZIONE VITERBO SULLA STATALE PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE È REGOLARE TRA VIA NARO E POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD SULL’APPIA UN INCIDENTE CAUSA CODE IN LOCALITÀ PONTALTO, VERSO TERRACINA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO RESTA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA ROMA MONTE MARIO E LA STORTA, È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI E POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 18:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO ROMA SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA INCIDENTE RISOLTO IN ESTERNA ORA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO DALLA COLOMBO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SD CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA DOVE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA VIA NARO A POMEZIA, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO è SOSPESA TRA ROMA MONTE MARIO E CESANO, è IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI E POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE, RISOLTO IL GUASTO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA, TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ 1° LUGLIO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO ROMA SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA INCIDENTE RISOLTO IN ESTERNA ORA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO DALLA COLOMBO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SD CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA DOVE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA VIA NARO A POMEZIA, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO è SOSPESA TRA ROMA MONTE MARIO E CESANO, è IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI E POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE, RISOLTO IL GUASTO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA, TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO. romadailynews
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