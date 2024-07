Verona | poliziotti salvano un bambino in arresto cardiaco

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 luglio 2024): uncolto damentre si trovava in piscina, è stato salvato da dueIn una giornata che avrebbe potuto segnare una tragedia, l’intervento tempestivo e preparato di duefuori servizio si è trasformato in un atto eroico, salvando la vita a undi sei anni a. La vicenda ha avuto luogo qualche giorno fa in una piscina della città scaligera, dove il piccolo dopo aver ingerito troppa acqua, è stato colpito da unPolizia di Stato -Ansa- Notizie.comI protagonisti del salvataggio sono due agenti delle volanti della questura diche avevano recentemente partecipato a un corso sull’uso del defibrillatore. Questa formazione si è rivelata cruciale nel momento del bisogno.