Tour de France 2024 | Biniam Girmay non resiste al richiamo del Museo Egizio

(Di lunedì 1 luglio 2024)(Intermarché Wanty) ha vinto la terza tappa del 111°de, la più lunga di questa edizione con i suoi 225 chilometri da Piacenza a Torino. L’eritreo ha così doppiato il successo colto a Jesi al Giro d’Italia 2022 nell’anno in cui conquistò anche la Gand-Wevelgem. In una volata ristretta, causa una caduta a 2.500 metri che ha tagliato fuori diversi velocisti,ha preceduto il colombiano Fernando Gaviria (Team Movistar) con il campione del Belgio Arnaud De Lie (Lotto Dstny) che ha conquistato la terza moneta. Il capitombolo essendo accaduto successivamente alla neutralizzazione, entrata in vigore ai meno cinque dal traguardo, l’arrivo sparpagliato dei corridori non ha inciso sulla classifica generale. Diversamente, il calcolo della somma dei piazzamenti ha portato a un cambio di guardia al vertice della graduatoria.