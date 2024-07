Temptation Island spoiler da membri dello staff | Ci sono state molte co*na

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) In queste oreemersi alcunisu. Delle persone interne allo, infatti, simesse in contratto con l’influencer Amedeo Venza a cui hanno rivelato quello che sarebbe successo durante le registrazioni alle sette coppie in gioco. Ecco tutto quello che è emerso. Ecco cosa sarebbe successo durante le registrazioni di: tradimenti e altroè registrato dall’Is Morus Relais, un lussuoso resort situato in Sardegna che, in occasione delle registrazioni del reality show, viene interamente messo a disposizionedella trasmissione. Nelle tre settimane di riprese, infatti, nessuno può avere accesso alla struttura, neppure i dipendenti soliti, proprio allo scopo di evitare