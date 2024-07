Paolini-Sorribes Tormo oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Jasminese la vedrà contro Saranel primo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. La toscana la settimana scorsa ha debuttato a livello stagionale sul verde raggiungendo la semifinale in quel di Eastbourne, dove si è arresa in tre set di fronte alla russa Daria Kasatkina. L’urna è stata abbastanza benevola con lei avendole posto davanti la top sessanta spagnola, che non si trova in un gran momento di forma essendo reduce da quattro eliminazioni consecutive al primo turno. Tra le due giocatrici, contando anche quello disputato sul circuito minore, si tratta del terzo scontro diretto, con il bilancio che si trova in perfetta parità (1-1). Secondo le quote dei bookmakers, però, saràa partire nettamente avanti nei pronostici.