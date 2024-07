La Talpa 2024-2025 spuntano i nomi dei primi sei possibili concorrenti | sono già famosi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tra qualche settimana verrà presentato il nuovo palinsesto dei canali Mediaset, ma la voce degli esperti anticipa che ci sarà finalmente spazio per La. Dopo tante chiacchiere sul reality pare proprio che si sia trovata una soluzione: il programma andrà in onda dopo il Grande Fratello e sostituirà l’Isola dei. Alla conduzione dovrebbero esserci Ilary Blasi e Alvin, accompagnati da due opinionisti tutti da scoprire. Iinvece saranno vip e nip, molti dei quali già reduci da altri reality. La: arriva la nuova edizione Sembra ormai sicuro il ritorno de Ladopo molti anni di assenza. Finito in panchina a Mediaset per quasi quattro stagioni televisive, il reality dovrebbe debuttare a marzo su Canale 5.