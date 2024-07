I Coldplay pubblicano il video del nuovo singolo feelslikeimfallinginlove

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ihanno pubblicato ilclip del loro, girato nello splendido teatro Odeon di Erode Attico di Atene Ihanno presentato oggi in anteprima ilmusicale del loro. Ilè stato girato nello splendido teatro Odeon di Erode Attico di Atene, risalente a 2.000 anni fa, davanti a un pubblico invitato tramite i social media della band. La regia è stata affidata a Ben Mor, già autore deldi Hymn For The Weekend con Beyoncé. Ilha come protagonista l’attrice, scrittrice e narratrice Natasha Ofili (la Principal Karen Vaughn nella serie Netflix di Ryan Murphy, The Politician), che ha firmato anche la storia e la direzione creativa del