Covid stop all’obbligo di mascherine nei reparti con pazienti fragili Bassetti | Ritorno alla normalità

(Di lunedì 1 luglio 2024) Con la nuova circolare ministeriale, dall’1 luglio non sono più obbligatorie leneidi ospedali e Rsa con. Scaduta la precedente ordinanza il 30 giugno, nel nuovo documento il ministero della Salute raccomanda «ai direttori sanitari delle succitate strutture, in quanto titolari delle funzioni igienico-sanitarie di valutare l’opportunità di disporre l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei propri contesti». Caduto l’obbligo, la scelta se continuare a richiederle all’interno delle strutture sarà dei dirigenti. Per quanto riguarda il personale, i direttori sanitari «metteranno in campo ogni misura relativatutela della loro salute», si legge ancora nella direttiva, che interviene con la scadenza dell’Ordinanza dicembre 2023 dal titolo «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie».