Contratto scaduto Palomino non è più dell’Atalanta | un addio nel silenzio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dalla sera del 22 maggio, il primo post che trovate aprendo i profili X e Instagramè la foto celebrativa con la scritta Champions e tutti i giocatori, insieme a Gasperini, ritratti intorno alla coppa dell’Europa League. Ci sono tutti coloro che quel giorno facevano parte della prima squadra, lista Uefa o no. Compreso quindi José. Un mese prima il mister aveva chiaramente detto che il numero 6 era “fuori rosa da tempo”: a Dublino, comunque, non c’era. O, quantomeno, se c’era non si è fatto vedere e non lo ha fatto sapere a nessuno. Dall’1 luglio 2024, il difensore argentino ufficialmente non fa più parte della Dea. La sua storia si chiude con la scadenza dele con unamaro eso che non fa onore a quella che è stata la storia d’amore durata 7 anni, 5 dei quali vissuti da protagonista, titolare, perno della difesa di Gasperini.