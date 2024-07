Autonomia si parte Il Veneto chiede le prime 9 materie

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 luglio 2024) AGI - "Firmiamo oggi la riapertura del tavolo di trattativa nazionale sull'. Ripartiamo da dove ci eravamo fermati". L'ha detto il governatore delLuca Zaia nel corso di una conferenza stampa organizzata a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale. Il governatore ha poi precisato che subito saranno oggetto di trattative le "novenon sottoposte a Lep" che potranno quindi essere immediatamente al centro della discussione. "Tra 24 mesi si potrà discutere delle altre 14" ha poi precisato. "Abbiamo un dossier per ogni materia e siamo pronti a presentarlo per ognirichiesta. Riuniremo il tavolo della consulta ragionale e faremo tutti i passaggi che dovremo fare. Ma i dossier sono gia' pronti, sono 9 dossier da discutere sentendo anche le idee della nostra controperché gli accordi si fanno in due.