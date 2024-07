Acquisti già definiti e altri in arrivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) FOLIGNO – In settimana con l’apertura ufficiale delle operazioni di mercato, l’Acf Foligno potrebbe definire, quasi in manierava, il nuovo volto del collettivo che da matricola parteciperà al campionato di serie D. Oltre ai nomi nuovi già citati che arriveranno alla corte di Alessandro Manni, il ds Filippo Petterini conta di chiudere le operazioni relative all’ditre giovani, destinati ad indossare la casacca dell’Acf. L’esterno basso Edoardo Sottil e il portiere Laerte Tognotti: entrambi 2005 dovrebbero arrivare dalla Fiorentina; il terzoè Pietro Maselli che nella passata stagione ha vestito la maglia del Borgosesia. Sempre per quanto riguarda gli Under, dal Sansepolcro dovrebbe ritornare Tommaso Piermarini ex Foligno.