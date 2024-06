VIDEO | Prima apparizione di Dijak post-WWE subito sul ring un giorno dopo la fine del suo contratto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 30 giugno 2024)torna in pista.ladel suocon la WWE, non rinnovato e terminato l’altro ieri, l’ex NXT è apparso in Blitzkrieg Pro nella nottata italiana, interrompendo la festa della CPA e mostrandosi al pubblicoessersi tolto un passamontagna. Annunciato anche per ROSELAND 9, uno dei prossimi eventi congiunti tra Prestige Wrestling, Deadlock Pro e West Coast Pro in programma asettembre, Donovan(con il suo vecchio-name) non ha perso dunque tempo, lanciandosi nuovamente nel mondo indie a spron battuto, affermando inoltre di “voler apparire ovunque, dove vorrà” d’ora in avanti. Ecco qui di seguito ildella suadella notte: .