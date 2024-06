Vaticano ai dipendenti vietati tatuaggi piercing e convivenze

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Nientein bella vista o «aderire ad associazioni i cui scopi non sono compatibili conla dottrina della Chiesa». No allema solo nozze benedette dal parroco. Questi in sostanza i nuovi paletti fissati nel regolamento per ilaici che, a vario titolo, lavorano alla Fabbrica di San Pietro e sono a contatto con i turisti, attesi in gran numero per il Giubileo. A riportare le nuove indicazioni è oggi Il Messaggero, e sono valide per tutti: per i sampietrini, storiche maestranze che si pccupano della manutenzione delle strutture, che gli impiegati assunti in Fabbrica. Era tempo che Papa Francesco voleva mettere delle regole su un settore un po’ troppo autonomo a spesso difficilmente adattabile alle riforme avviate nel suo mandato.