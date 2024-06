Sanchez e il Cile fuori in Copa América! Festeggia Buchanan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Nell’ultimo giorno del contratto con l’Interesce ineliminato ai gironi. Contro il Canada difinisce 0-0, risultato che qualifica questi ultimi assieme all’Argentina di Carboni e Lautaro Martinez. UNO PASSA, L’ALTRO NO – Il Canada va ai quarti di, ilè eliminato. Nella sfida fra giocatori dell’Inter è Tajonre, con lo 0-0 contro Alexische peraltro fra meno di ventiquattro ore sarà svincolato. Per ilpartita che si complica al 27?, quando Gabriel Suazo già ammonito un quarto d’ora prima si prende il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Pur con l’inferiorità numerica, però, la nazionale sudamericana riesce a portare il risultato di parità all’intervallo.