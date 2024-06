NEVERBH è disponibile dal 28 giugno con antartide

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 30 giugno 2024) “” è il nuovo singolo dida venerdì 28per Nigiri/Sony Music Italy. E’ fuori “” di” è il nuovo singolo dida venerdì 28per Nigiri e in distribuzione Sony Music Italy. Cosa rappresenta “”? “” esprime l’instabilità emotiva che si prova quando si deve lasciare andare una storia che non è mai realmente iniziata. L’atmosfera del brano è notturna, immersa tra le luci della città che parlano di insonnia e senso di smarrimento.utilizza come metafora la contrapposizione tra freddo e caldo per descrivere questo stato emotivo: il fuoco interiore che si prova all’inizio di una relazione, un’energia intensa e travolgente, che poi diventa, precipitando nel gelo e nella freddezza quando si arriva al momento del distacco.