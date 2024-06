Il lungomare accoglie ’Pro Loco in festa’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Tutto è pronto suldi Porto San Giorgio perre gli stand delle proe dare il via alla 22esima edizione diin, la più grande e partecipata delle manifestazioni non solo di Porto San Giorgio ma dell’intera regione. Un unicum in cui ognuna delle Prointervenute propone le tipicità del comune di provenienza, oltre a promuoverne le risorse cultural e l’artigianato. L’inaugurazione alle 18,30 di venerdì nella piazzetta Silenzi sulcentro, ma già alle ore 12 di venerdì gli stand saranno aperti e funzionanti, Ildiventa un maxi ristorante all’aperto in cui si possono scegliere i piatti in 31 diversi menù. Sulla base delle edizioni passate si valuta che saranno almeno 30mila le presenze che si registreranno complessivamente nei tre giorni di festa (5-7 luglio).